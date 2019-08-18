Afganistan'da düğün salonunda patlama: 63 ölü, 182 yaralı
1 saat önce
Başkent Kabil'de düğünde düzenlenen intihar saldırısında 63 kişi öldü, 182 kişi yaralandı.
Başkent Kabil
'de düğünde düzenlenen intihar saldırısında 63 kişi öldü, 182 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:44
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