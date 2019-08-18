Son Dakika Haberleri: Afganistan'da düğün salonunda patlama: 63 ölü, 182 yaralı
Son Dakika Ekonomi Haber

Afganistan'da düğün salonunda patlama: 63 ölü, 182 yaralı

1 saat önce

Başkent Kabil'de düğünde düzenlenen intihar saldırısında 63 kişi öldü, 182 kişi yaralandı.

Afganistan'da düğün salonunda patlama: 63 ölü, 182 yaralı, System.String[]
Başkent Kabil'de düğünde düzenlenen intihar saldırısında 63 kişi öldü, 182 kişi yaralandı.
Kabil, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afganistan'da bir düğüne intihar saldırısı: En az 63 ölü, 182 yaralı
Düğün evi dehşet evine dönüştü! Tavuk alma eğlencesinde çıkan kavgada kan aktı Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı Para isteyen cani evlat tabancayla vurdu, annesi "İntihar ettim" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 11:52:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da düğün salonunda patlama: 63 ölü, 182 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]