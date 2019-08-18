Afganistan'da düğünde intihar saldırısı: 63 ölü, 180 yaralı
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Afganistan'da bir otelde yapılan düğünde intihar saldırısı düzenlendi.
Afganistan Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:59 Kaynak: DHA
'da bir otelde yapılan düğünde intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda, 63 kişi hayatını kaybederken, 180 kişi ise yaralandı.
Saldırı, başkent Kabil'deki Shahr-e Dubai Oteli'ndeki bir düğünde düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığına göre, saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, intihar saldırısının düğündeki insanların arasında düzenlendiğini; saldırıyı henüz üstelenen bir terör örgütünün olmadığını bildirdi.
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