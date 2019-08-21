Afganistan'da düğündeki saldırıda ölü sayısı 80'e çıktı
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Afganistan'da düğündeki saldırıda ölü sayısı 80'e çıktıAfganistan, (DHA)- Afganistan'da geçtiğimiz günlerde bir oteldeki düğünde düzenlenen intihar saldırısında 63 kişi yaşamını yitirmişti.
Afganistan Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:21 Kaynak: DHA
'da düğündeki saldırıda ölü sayısı 80'e çıktı
Afganistan, (DHA
)- Afganistan'da geçtiğimiz günlerde bir oteldeki düğünde düzenlenen intihar saldırısında 63 kişi yaşamını yitirmişti. Yetkililer, saldırıda ölenlerin sayısının 80'e çıktığını duyurdu.
Afganistan'ın başkenti Kabil
'deki Shahr-e Dubai
Oteli'ndeki bir düğünde düzenlenen saldırıda, 63 kişi yaşamını yitirmiş, 180 kişi ise yaralanmıştı. Afganistan İçişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 80'e çıktığı belirtildi.
Saldırıları, DEAŞ terör örgütü üstlenmişti.
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