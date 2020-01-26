Son Dakika › Güncel › Afganistan'da düğüne el bombası atıldı: 20 yaralı - Son Dakika
Afganistan'da düğüne el bombası atıldı: 20 yaralı
12 dakika önce
Afganistan'ın Host vilayetinin Ali Şir ilçesinde bir düğüne el bombası atılması sonucu 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:08 Kaynak: AA
Afganistan'ın Host vilayetinin Ali Şir ilçesinde bir düğüne el bombası atılması sonucu 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Host Valiliği sözcüsü Talib Mangal, basına yaptığı açıklamada, Ali Şir ilçesinin Varis köyünde çok sayıda davetlinin katıldığı bir düğüne el bombası atıldığını belirtti.
Saldırıda 20 sivilin yaralandığını kaydeden Mangal, yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğunu söyledi.
Mangal, saldırganların bölgeden kaçtığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurguladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Son Dakika Elazığ'daki deprem anları anbean kameralara yansıdı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ depremiyle ilgili son bilgileri paylaştı AFAD, Elazığ merkezli depremle ilgili son bilgileri paylaştı Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor