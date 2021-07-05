Afganistan'da durum: Taliban 'Eylül'den sonra kalan tüm yabancı askerler işgalci güç muamelesi görecek' dedi

Taliban BBC'ye yaptığı açıklamada, Eylül'den sonra ülkede kalacak tüm yabancı askerlerin işgal gücü muamelesi göreceği uyarısında bulundu.

Taliban Sözcüsü Suheyl Shaheen "Tüm yabancı güçler, üstleniciler, danışmanlar, eğitmenler, ülkeden çekilmeli çünkü bir ihlal olan işgalin parçasıydılar. Tepki göstereceğiz ama bu tepki, lider kadromuzun kararları temelinde gösterilecek" dedi.

Çekilmenin tamamlanması için öngörülen 11 Eylül tarihine iki aydan biraz daha uzun bir süre kaldı.

Ancak çoğu ABD'li bin kadar askerin büyükelçilikleri ve Kabil Havaalanı'nı korunması için ülkede kalması öngörülüyor. Ankara ve Washington arasında da Kabil Havaalanı'nı Türk askerlerinin koruması için görüşmeler devam ediyor.

Taliban Sözcüsü Shaheen, diplomatların sivil toplum kuruluşlarının ve diğer yabancı sivillerin hedef alınmayacağını ve korumaya ihtiyaç duymadıklarını belirtti.

Shaheen "Tüm yabancı askeri güçlere karşıyız, diplomatlara, STK'lara ve çalışanlara değil. STK'lar ve ve büyükelçilikler çalışıyor. Bu halkımızın ihtiyaç duyduğu bir şey. Onlara karşı herhangi bir tehdit oluşturmayacağız" dedi.

Bu arada, Afgan Hükümeti Sözcüsü Razwan Murad BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetin görüşmelere ve ateşkese hazır olduğunu ve şimdi Taliban barışa bağlılığını kanıtlaması gerektiğini söyledi.

Afgan askerleri 'Tacikistan'a kaçtı'

Shaheen, Taliban'ın son dönemde artan şiddette sorumlu olmadığını savundu ve birçok bölgenin Afgan hükümeti askerlerinin savaşmayı reddetmesinin ardından, görüşmeler yoluyla ellerine geçtiğini savundu.

Taliban ile çatışmaların ardından kaçan 1000'den fazla Afgan askerinin, sabahın erken saatlerinde komşu Tacikistan'a kaçtıkları duyuruldu.

Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi, gece boyunca Taliban güçleriyle savaşan 1037 Afgan askeri "yaşamlarını kurtarabilmek için" eski Sovyetler Birliği cumhuriyetine kaçtı.

ABD ve uluslararası güçler ülkeden çekilirken, Taliban ülkenin kuzeyinde yoğun saldırılar başlattı ve Tacikistan'a açılan ana sınır kapısı da dahil olmak üzere birçok bölgeyi ele geçirdi.

Tacik Ulusal Güvenlik Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada "İyi komşuluk prensibi ve Afganistan'ın içişlerine karışmama tutumumuz gereği Afgan hükümet güçlerinin askeri personelinin Tacik topraklarına girişine izin verildi" dedi.

Tacik resmi haber ajansı Khovar, Taliban'ın Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tacikistan sınırındaki Badakşan bölgesinde bulunan altı bölgeyi "tam kontrolü" altına aldığını duyurdu.

Daha önce de kaçanlar oldu

Taliban'ın Mayıs başında başlattığı saldırıların ardından daha önce de birkaç yüz Afgan askeri Tacikistan'a geçmişti.

Taliban son dönemde onlarca bölgeyi yeniden ele geçirdi ve Eylül'de ABD ve uluslararası güçlerin çekilmesini tamamlamasıyla Afgan Ordusu'nun çökeceği kaygıları arttı.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'a müdahaleyi tetikleyen 11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümünde tüm ABD güçlerinin ülkeden çekilmesi talimatı vermişti.

Öte yandan Taliban, son günlerde ele geçirdikleri bölgelerde kısıtlamalar getirdiklerine dair "dedikoduları" reddetti.

Cihad'ın Sesi adlı internet sitelerinde bir açıklama yayımlayan Taliban "Medyada ve bazı bölgelerde İslami Emirlik'in (Taliban) kontrol altına aldığı yerlerde halka, medya kuruluşlarına ve kadınlara kısıtlamalar getirdiği dedikoduları dolaşıyor. Bu propagandayı reddediyoruz" denildi.