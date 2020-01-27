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Afganistan'da düşen uçağın ABD ordusuna ait olduğu doğrulandı
23 dakika önce
Afganistan'da düşen uçağın ABD ordusuna ait olduğu doğrulandı. Uçağın düşme nedeninin soruşturulduğunu duyuran Amerikan yetkililer "Şu anda uçağın düşman ateşiyle düştüğüne dair herhangi bir emare bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Afganistan'ın Gazne vilayetinde düşen uçağın ABD Hava Kuvvetlerine ait olduğu doğrulandı.
ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggett, Twitter hesabından olayla ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:29
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