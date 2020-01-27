Afganistan'da düşen uçağın ABD ordusuna ait olduğu doğrulandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afganistan'da düşen uçağın ABD ordusuna ait olduğu doğrulandı - Son Dakika Dünya

Afganistan'da düşen uçağın ABD ordusuna ait olduğu doğrulandı

23 dakika önce

Afganistan'da düşen uçağın ABD ordusuna ait olduğu doğrulandı. Uçağın düşme nedeninin soruşturulduğunu duyuran Amerikan yetkililer "Şu anda uçağın düşman ateşiyle düştüğüne dair herhangi bir emare bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da düşen uçağın ABD ordusuna ait olduğu doğrulandı, System.String[]

Afganistan'ın Gazne vilayetinde düşen uçağın ABD Hava Kuvvetlerine ait olduğu doğrulandı.


ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggett, Twitter hesabından olayla ilgili açıklama yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Gazne, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:29 
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