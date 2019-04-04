Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Eczanede Patlama: 1 Ölü, 18 Yaralı

Afganistan'da Eczanede Patlama: 1 Ölü, 18 Yaralı

59 dakika önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-u Humri şehrinde bir eczaneye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir doktor hayatını kaybetti.

Afganistan'da Eczanede Patlama: 1 Ölü, 18 Yaralı, System.String[]
Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-u Humri şehrinde bir eczaneye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir doktor hayatını kaybetti.

Bağlan Emniyet Müdürü Allah Dad Fedai, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir merkezindeki bir eczaneye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir doktorun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıda 18 sivilin yaralandığını kaydeden Fedai, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:11 Kaynak: AA

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