Afganistan'da Eczanede Patlama: 1 Ölü, 18 Yaralı
59 dakika önce
Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-u Humri şehrinde bir eczaneye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir doktor hayatını kaybetti.
Afganistan
'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-u Humri şehrinde bir eczaneye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir doktor hayatını kaybetti.
Bağlan Emniyet Müdürü Allah Dad Fedai, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir merkezindeki bir eczaneye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir doktorun yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırıda 18 sivilin yaralandığını kaydeden Fedai, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:11 Kaynak: AA
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