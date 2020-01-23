Afganistan'da eczaneye el bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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Afganistan'da eczaneye el bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
6 saat önce
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin merkezi Devlet Abad ilçesinde eczaneye düzenlenen el bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:16 Kaynak: AA
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin merkezi Devlet Abad ilçesinde eczaneye düzenlenen el bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Faryab İl Şura Vekili Abdul Ahad İlbek, yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Devlet Abad merkezindeki bir eczaneye el bombalı saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.
Saldırıda, eczane sahibinin yaşamını yitirdiğini ifade eden İlbek, ilaç almaya gelen 6 sivilin de yaralandığını söyledi.
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