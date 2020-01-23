Afganistan'da eczaneye el bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da eczaneye el bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Afganistan'da eczaneye el bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

6 saat önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin merkezi Devlet Abad ilçesinde eczaneye düzenlenen el bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Afganistan'da eczaneye el bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin merkezi Devlet Abad ilçesinde eczaneye düzenlenen el bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.


Faryab İl Şura Vekili Abdul Ahad İlbek, yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Devlet Abad merkezindeki bir eczaneye el bombalı saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırıda, eczane sahibinin yaşamını yitirdiğini ifade eden İlbek, ilaç almaya gelen 6 sivilin de yaralandığını söyledi.

Afganistan, Faryab, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:16 Kaynak: AA
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