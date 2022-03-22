Afganistan'da "El Dokuma Halı" fuarı açıldı - Son Dakika
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Afganistan'da "El Dokuma Halı" fuarı açıldı

22.03.2022 10:25
Afganistan'da "El Dokuma Halı" fuarı açıldı

Afganistan'ın başkent Kabil'de "El Dokuma Halı" fuarı açıldı.

Afganistan'ın başkent Kabil'de "El Dokuma Halı" fuarı açıldı.

Necib Zarrab Halıcılar Marketi'nde düzenlenen fuarın açılış törenine Taliban geçici hükümetinin Sözcü Yardımcısı İnamullah Samangani, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, TİKA ve Afganistan Ticaret Odası yetkilileri ile iş insanları katıldı.

Samangani, törende yaptığı konuşmada, Taliban yönetiminin, ülkedeki halı sektörü başta olmak üzere yerli ürünleri desteklemeye ve güçlendirmeye çalıştığını söyledi.

Dünya halı fuarlarında her zaman Afganistan halılarının ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Samangani, ancak el halılarının yurt dışına ihracatının çok az olduğunu belirtti.

Halı Üreticileri ve İhracatçıları Birliği Başkanı Nur Ahmad Nuri, Afganistan halılarının yüzde 92'sinin Pakistan üzerinden yurt dışına ihraç edildiğini kaydetti.

Ülke genelinde çoğu kadınlar olmak üzere bir milyondan fazla halıcının bulunduğunu dile getiren Nuri, halıların yurt dışına ihraç edilmesinde hava koridorunun çok önemli olduğunu ve bu nedenle halıların tekrar hava yoluyla dünya pazarına satılması için hava koridorunun açılmasını istediklerini vurguladı.

Nuri, bu fuarın açılma amacının el halılarının diğer halılara göre daha çok tercih edilmesi ve ülke ekonomisine katkı sunulması olduğunun altını çizdi.

Afganistan'ın farklı vilayetlerinden kadınların da aralarında bulunduğu halıcıların el halılarını sergilediği fuarda seksene yakın stant bulunuyor.

Afganistan'da El Dokuma Halı fuarı açıldı
Afganistan'da El Dokuma Halı fuarı açıldı
Afganistan'da El Dokuma Halı fuarı açıldı
Afganistan'da El Dokuma Halı fuarı açıldı

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Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Taliban, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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