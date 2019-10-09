Son Dakika Haberleri: Afganistan'da El Kaide'nin Hint Yarımadası lideri Ömer öldürüldü
Son Dakika Güncel Afganistan'da El Kaide'nin Hint Yarımadası lideri Ömer öldürüldü

Afganistan'da El Kaide'nin Hint Yarımadası lideri Ömer öldürüldü

1 saat önce

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde terör örgütü El Kaide'nin Hint Yarımadası lideri Asım Ömer'in öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'da El Kaide'nin Hint Yarımadası lideri Ömer öldürüldü, System.String[]

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde terör örgütü El Kaide'nin Hint Yarımadası lideri Asım Ömer'in öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Ulusal Güvenlik Ofisinden yapılan açıklamada, Helmand'in Musa Kale ilçesindeki El Kaide ve Taliban'ın ortak eğitim kampına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda, aralarında El Kaide'nin Hint Yarımadası lideri Asım Ömer'in de yer aldığı 7 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

El Kaide'den henüz açıklama yapılmadı.

Afganistan, Helmand, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:46 Kaynak: AA
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