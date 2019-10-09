Afganistan'da El Kaide'nin Hint Yarımadası lideri Ömer öldürüldü

El Kaide'den henüz açıklama yapılmadı.

Açıklamada, saldırıda, aralarında El Kaide'nin Hint Yarımadası lideri Asım Ömer'in de yer aldığı 7 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Afganistan Ulusal Güvenlik Ofisinden yapılan açıklamada, Helmand'in Musa Kale ilçesindeki El Kaide ve Taliban'ın ortak eğitim kampına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

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