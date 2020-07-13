Afganistan'da El Kaide ve DEAŞ saldırısında 7 polis öldü

Taliban ise yaptığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Saldırıda 7 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin de yaralandığını ifade eden Nazari, çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü belirtti.

Badahşan Valiliği Sözcüsü Nik Muhammed Nazari, basına yaptığı açıklamada, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide üyelerinin, Taliban militanlarının da desteğiyle Badahşan'ın Argençhava ilçesindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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