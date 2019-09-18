Son Dakika Haberleri: Afganistan'da elektronik kimlik dağıtım merkezine saldırı
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Afganistan'da elektronik kimlik dağıtım merkezine saldırı

7 dakika önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde bulunan elektronik kimlik dağıtım merkezine intihar saldırısı düzenlendi.

Afganistan'da elektronik kimlik dağıtım merkezine saldırı, System.String[]

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde bulunan elektronik kimlik dağıtım merkezine intihar saldırısı düzenlendi.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin, elektronik kimlik dağıtım merkezi girişinde, üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığını söyledi.

Patlamanın ardından diğer saldırganların merkeze girerek ateş açmaya başladığını ifade eden Hogyani, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin ulaştığını belirtti.

Hogyani, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi bulunmadığını aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Celalabat, Nangarhar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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