Afganistan'da emniyet müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Şahveli Kot ilçesi emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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