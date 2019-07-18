Son Dakika Haberleri: Afganistan'da emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı
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Afganistan'da emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı

2 saat önce

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayeti İl Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Afganistan'da emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı, System.String[]
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayeti İl Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Kandahar Valiliği Sözcüsü Ahmet Behir Ahmedi, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin, Kandahar Emniyet Müdürlüğü binası girişinde bomba yüklü aracı infilak ettirmesinin ardından diğer saldırganların güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.
Birinci saldırının ardından peş peşe iki patlamanın meydana geldiğini belirten Ahmedi, çatışmanın devam ettiğini kaydetti.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:02 Kaynak: AA
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