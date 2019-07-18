Son Dakika Haberleri: Afganistan'da emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı
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Afganistan'da emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı

1 saat önce

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar İl Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı, System.String[]
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar İl Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Kandahar Valiliği Sözcüsü Ahmet Behir Ahmedi, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin Kandahar Emniyet Müdürlüğü binası girişinde bomba yüklü aracı infilak ettirmesinin ardından diğer saldırganların güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.
Birinci saldırının ardından peş peşe iki patlamanın meydana geldiğini ifade eden Ahmedi, operasyon sonucu saldırganların etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Ahmedi, saldırıda 9 sivil ile 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 polis ile 80 sivilin de yaralandığını aktardı.
Ahmedi, saldırı sonucu emniyet müdürlüğü binasının yanında bulunan Kandahar gümrüğündeki birkaç aracın da ateş aldığını ifade etti.
Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:06 Kaynak: AA
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