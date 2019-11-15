Afganistan'da emniyet müdürü 3 korumasıyla öldürüldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Varsac ilçesi Emniyet Müdürü Mohammad Afzal Hakimi, ülkenin kuzeyindeki Baglan vilayetinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Baglan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Cavid Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tahar vilayetinin Varsac ilçesi Emniyet Müdürü Mohammad Afzal Hakimi'nin, Baglan vilayetinin Host ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda emniyet müdürüyle 3 korumasının da yaşamını yitirdiğini ifade eden Beşarat, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.