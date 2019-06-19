Son Dakika Haberleri: Afganistan'da emniyet müdürü öldürüldü
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Afganistan'da emniyet müdürü öldürüldü

1 saat önce

Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Barmal ilçesinin emniyet müdürü, Taliban militanlarının düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Afganistan'da emniyet müdürü öldürüldü, System.String[]
Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Barmal ilçesinin emniyet müdürü, Taliban militanlarının düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Paktiya Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şah Mahmud Aryen, basına yaptığı açıklamada, Barmal ilçe Emniyet Müdürü Muhammed Eyyub Tandar'in evine doğru giderken Gulvan köyünde militanların saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda Emniyet Müdürü Tandar'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 3 korumasının da yaralandığını söyledi.
Aryen, saldırının ardından çıkan çatışmada 3 militanın da öldürüldüğünü kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:14 Kaynak: AA
Afganistan, Güncel
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