Afganistan'da emniyet müdürü öldürüldü
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Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Barmal ilçesinin emniyet müdürü, Taliban militanlarının düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Afganistan
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:14 Kaynak: AA
'ın Paktiya vilayetinin Barmal ilçesinin emniyet müdürü, Taliban militanlarının düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Paktiya Emniyet Müdürlüğü
Sözcüsü Şah Mahmud Aryen, basına yaptığı açıklamada, Barmal ilçe Emniyet Müdürü Muhammed Eyyub Tandar'in evine doğru giderken Gulvan köyünde militanların saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda Emniyet Müdürü Tandar'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 3 korumasının da yaralandığını söyledi.
Aryen, saldırının ardından çıkan çatışmada 3 militanın da öldürüldüğünü kaydetti.
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