Son Dakika Haberleri: Afganistan'da En Kanlı Sene

Afganistan'da En Kanlı Sene

14 dakika önce

Birleşmiş Milletler Afganistan Misyonu (UNAMA), 2018 yılında 3 bin 804 sivilin hayatını kaybettiğini açıklayarak, savaşın başladığı 2001'den beri en yüksek sivil kaybın görüldüğünü kaydetti.

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Birleşmiş Milletler Afganistan Misyonu (UNAMA), 2018 yılında 3 bin 804 sivilin hayatını kaybettiğini açıklayarak, savaşın başladığı 2001'den beri en yüksek sivil kaybın görüldüğünü kaydetti.

Afganistan hükümeti, ABD ve Taliban arasında ateşkes görüşmeleri güç gösterisine dönüştü. Birleşmiş Milletler Afganistan Misyonu (UNAMA), yayımladığı raporda, 2018 yılındaki çatışmalarda hayatını kaybeden sivil sayısının 3 bin 804 olduğunu açıkladı. Yayınlanan raporda, hayatını kaybedenlerin 927'sinin çocuk olduğunun altı çizilirken, savaşın başladığı günden bu yana en fazla çocuk ölümünün yaşandığına dikkat çekildi.

Raporda, terör saldırılarının ve teröristlere karşı yapılan operasyonların artması nedeniyle, sivil kayıpların yükseldiği ifade ediliyor. Raporda, sivil ölümlerinin yüzde 63'ünün teröristler tarafından, 24'ünün güvenlik güçleri, yüzde 10'unun çatışmalarda ve yüzde 3'ünün de çeşitli sebeplerden kaynaklandığı belirtildi.

Taliban Sözcüsü Kari Muhammed Yusuf Ahmedi ise UNAMA'nın raporunun taraflı olduğunu iddia ederek, ABD kuvvetlerinin 2018 yılında hiç olmadığı kadar hava saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü. - KABİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:23 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Afganistan, 3. Sayfa
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