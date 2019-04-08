Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Eski Bakana 3 Yıl Hapis Cezası

Afganistan'da Eski Bakana 3 Yıl Hapis Cezası

38 dakika önce

Afganistan'da eski Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Abdulrazzak Vahidi, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Afganistan'da Eski Bakana 3 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
Afganistan'da eski Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Abdulrazzak Vahidi, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Afganistan Başsavcılığı sözcüsü Cemşid Resuli, basına yaptığı açıklamada, eski Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Vahidi'nin bakanlığı döneminde görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Resuli, eski bakan Vahidi'nin yargılandığı mahkeme tarafından suçlu bulunarak hakkında tutuklama kararı çıkartıldığını belirtti.

Vahidi'nin kararın ardından başkent Kabil'deki Puli Çarhi Hapishanesine götürüldüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:47 Kaynak: AA

Başsavcı, Afganistan, Güncel
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