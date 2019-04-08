Afganistan'da Eski Bakana 3 Yıl Hapis Cezası
38 dakika önce
Afganistan'da eski Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Abdulrazzak Vahidi, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Afganistan
'da eski Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Abdulrazzak Vahidi, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Afganistan Başsavcılığı
sözcüsü Cemşid Resuli, basına yaptığı açıklamada, eski Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Vahidi'nin bakanlığı döneminde görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.
Resuli, eski bakan Vahidi'nin yargılandığı mahkeme tarafından suçlu bulunarak hakkında tutuklama kararı çıkartıldığını belirtti.
Vahidi'nin kararın ardından başkent Kabil
'deki Puli Çarhi Hapishanesine götürüldüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:47 Kaynak: AA
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