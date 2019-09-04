Afganistan'da eski seçim komisyonu üyelerine hapis

Afganistan'da eski Bağımsız Seçim Komisyonu ile Seçim Şikayet Komisyonu üyeleri, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Afganistan Başsavcılığı sözcüsü Cemşid Rasuli, basına yaptığı açıklamada, Bağımsız Seçim Komisyonu ile Seçim Şikayet Komisyonunun eski 10 üyesinin görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 5'er yıl hapis cezasını çarptırıldığını söyledi.
Rasuli, seçim komisyonun 2 üyesinin ise beraat ettiğini belirtti.
Afganistan'da hükümet, şubatta seçim komisyonları başkanları ve üyelerinin görevine son vermişti.