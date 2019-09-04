Son Dakika Haberleri: Afganistan'da eski seçim komisyonu üyelerine hapis
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Afganistan'da eski seçim komisyonu üyelerine hapis

2 saat önce

Afganistan'da eski Bağımsız Seçim Komisyonu ile Seçim Şikayet Komisyonu üyeleri, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Afganistan'da eski seçim komisyonu üyelerine hapis, System.String[]

Afganistan'da eski Bağımsız Seçim Komisyonu ile Seçim Şikayet Komisyonu üyeleri, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Afganistan Başsavcılığı sözcüsü Cemşid Rasuli, basına yaptığı açıklamada, Bağımsız Seçim Komisyonu ile Seçim Şikayet Komisyonunun eski 10 üyesinin görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 5'er yıl hapis cezasını çarptırıldığını söyledi.

Rasuli, seçim komisyonun 2 üyesinin ise beraat ettiğini belirtti.

Afganistan'da hükümet, şubatta seçim komisyonları başkanları ve üyelerinin görevine son vermişti.

Afganistan, Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:30 Kaynak: AA
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