Afganistan'da eski seçim komisyonu üyelerine hapis

Afganistan'da hükümet, şubatta seçim komisyonları başkanları ve üyelerinin görevine son vermişti.

Rasuli, seçim komisyonun 2 üyesinin ise beraat ettiğini belirtti.

Afganistan Başsavcılığı sözcüsü Cemşid Rasuli, basına yaptığı açıklamada, Bağımsız Seçim Komisyonu ile Seçim Şikayet Komisyonunun eski 10 üyesinin görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 5'er yıl hapis cezasını çarptırıldığını söyledi.

Afganistan 'da eski Bağımsız Seçim Komisyonu ile Seçim Şikayet Komisyonu üyeleri, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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