Afganistan'da Eşref Gani yeniden cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
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Afganistan'da Eşref Gani yeniden cumhurbaşkanı seçildi

6 saat önce

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Eşref Gani'nin yeniden cumhurbaşkanı olduğunu duyurdu.

Afganistan'da Eşref Gani yeniden cumhurbaşkanı seçildi, System.String[]

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Eşref Gani'nin yeniden cumhurbaşkanı olduğunu duyurdu.


Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, bugün 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ön sonuçlarını açıkladı. Kesin


olmayan seçim sonuçlarına göre 923 bin 868 oy alan Eşref Gani yüzde 50,64'lük oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçimde 720 bin 990 oy alan diğer cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah ise 39,52 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı.


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Tadamichi Yamamoto, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm Afgan otoriteleri, bağlılıklarını göstererek yapılan seçimi ve sonucun bütünlüğünü korumak zorunda" ifadelerini kullandı.


Yamamoto, seçime katılan tüm adayların Seçim Şikayet Komisyonuna yasal gereklilikler çerçevesinde itirazda bulunabileceklerini belirterek, "Yönetim organlarının aldıkları tüm kararların seçim sürecinin bu son aşamasında yasal ve teknik açıklamaları olmalı ve Afgan halkına tüm netliğiyle açıklanmalı" şeklinde konuştu. - KABİL

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:57 Kaynak: İHA
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