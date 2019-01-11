Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Geçen Yıl 17 Gazeteci Öldürüldü

Afganistan'da Geçen Yıl 17 Gazeteci Öldürüldü

3 dakika önce

Afganistan Gazetecileri Koruma Komitesi, geçen yıl gazetecilere yönelik 121 şiddet olayında 17 gazetecinin öldürüldüğünü duyurdu.

Afganistan'da Geçen Yıl 17 Gazeteci Öldürüldü, System.String[]
Afganistan Gazetecileri Koruma Komitesi, geçen yıl gazetecilere yönelik 121 şiddet olayında 17 gazetecinin öldürüldüğünü duyurdu.

Komite Başkanı Nacibullah Şarifi, 2018 yılı çalışma raporunu başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Geçen yıl gazetecilere yönelik 121 şiddet olayının yaşandığını, bu olaylar arasında ölüm, yaralama, tehdit ve hapsin başı çektiğini söyleyen Şarifi, Afganistan'ın gazeteciler için en tehlikeli ülke olduğunu ifade etti.

Geçen yıl 17 gazetecinin öldürüldüğünü ve şiddet olaylarının yaklaşık yarısının terör örgütleri tarafından işlendiğini dile getiren Şarifi, ülkedeki gazetecilerin bilgiye erişim konusunda yaşadığı zorlukların da ayrı bir sorun olduğunu dile getirdi.

Nacibullah Şarifi, Afganistan'da geçen yıl çeşitli nedenlerle 34 yayın organının kapandığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:38 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ormanlık Alanda Kozalak Toplamaya Giden Vatandaş, Kesilmiş Kadın Kolu Buldu Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı

Eşine Kızıp Kendisi İçin "Öldü" Anonsu Yaptıran Vatandaş, Belediye ile Mahkemelik Oldu Haberler.com, Yılın En İyi Haber Sitesi Ödülüne Layık Görüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 11:41:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Geçen Yıl 17 Gazeteci Öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]