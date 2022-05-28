Afganistan'da Geleneksel Güreş Turnuvası - Son Dakika
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Afganistan'da Geleneksel Güreş Turnuvası

28.05.2022 12:43
Afganistan'da Geleneksel Güreş Turnuvası

KANDAHAR, 28 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın Kandahar kentinde bir geleneksel güreş turnuvası düzenlendi.

KANDAHAR, 28 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın Kandahar kentinde bir geleneksel güreş turnuvası düzenlendi. Geleneksel güreş maçları Afgan halkı arasında popüler bir etkinlik.

Afganistan'da Geleneksel Güreş Turnuvası

Afganistan'ın Kandahar kentinde düzenlenen bir geleneksel güreş maçı görülüyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)

Afganistan'da Geleneksel Güreş Turnuvası

Afganistan'ın Kandahar kentinde düzenlenen bir geleneksel güreş maçı görülüyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)

Afganistan'da Geleneksel Güreş Turnuvası

Afganistan'ın Kandahar kentinde düzenlenen bir geleneksel güreş maçı görülüyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)

Afganistan'da Geleneksel Güreş Turnuvası

Afganistan'ın Kandahar kentinde düzenlenen bir geleneksel güreş maçı görülüyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)

Afganistan'da Geleneksel Güreş Turnuvası

Afganistan'ın Kandahar kentinde düzenlenen bir geleneksel güreş maçı görülüyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Afganistan'da Geleneksel Güreş Turnuvası - Son Dakika


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