Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan 2'nci uçak Ankara'da (2) - Son Dakika

Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan 2'nci uçak Ankara'da (2)

BAKANLIK ASKERLERİN KARŞILANMA GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'dan dönen Türk askerinin Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşılanma görüntüsünü paylaştı. Görüntüde, uçaktan inen askerlerin kendilerini taşıyacak araçlara bindiği görüldü. Görüntü ile birlikte, "Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Mehmetçiklerimizin ülkemize dönüşü devam ediyor. Dün intikali gerçekleşen ilk kafilenin ardından bugün de ikinci kafile Ankara'ya geldi. Kahraman personelimizi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladık" denildi.