Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan 2'nci uçak Ankara'da (3) - Son Dakika

TAHLİYELER TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Afganistan'dan tahliyelerinin tamamlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz."

ANKARA,