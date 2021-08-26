Afganistan'da görevli olan Mehmetçik yurda dönüş yaptı - Son Dakika

Türk vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçik yurda döndü.

Afganistan'dan tahliye edilen Mehmetçik, ilk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürüldü. Mehmetçik, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6889 sefer sayılı uçağı ile Ankara'ya ulaştı. İçinde 345 yolcunun bulunduğu uçak, saat 11.45'te Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. - ANKARA