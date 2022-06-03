Afganistan'da Güneş Enerjisi Üretim Sistemi, Çiftçilerin Yardımına Yetişti - Son Dakika
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Afganistan'da Güneş Enerjisi Üretim Sistemi, Çiftçilerin Yardımına Yetişti

03.06.2022 11:42
Afganistan'da Güneş Enerjisi Üretim Sistemi, Çiftçilerin Yardımına Yetişti

BELH, 3 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetindeki tarım arazileri son yıllarda iyice kuru kalmıştı, ancak güneş enerjisinin yardımıyla toprak yeniden ekilmeye hazır hale geldi.

BELH, 3 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetindeki tarım arazileri son yıllarda iyice kuru kalmıştı, ancak güneş enerjisinin yardımıyla toprak yeniden ekilmeye hazır hale geldi.

Afganistan'da Güneş Enerjisi Üretim Sistemi, Çiftçilerin Yardımına Yetişti

Afganistan'ın Belh vilayetinde güneş enerjisi yardımıyla tarlada çalışan Afgan çiftçiler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Kawa Bshart/Xinhua)

Afganistan'da Güneş Enerjisi Üretim Sistemi, Çiftçilerin Yardımına Yetişti

Afganistan'ın Belh vilayetindeki bir tarlaya kurulan güneş enerjisi üretim sistemi görülüyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Kawa Bshart/Xinhua)

Afganistan'da Güneş Enerjisi Üretim Sistemi, Çiftçilerin Yardımına Yetişti

Afganistan'ın Belh vilayetinde güneş enerjisi yardımıyla tarlada çalışan Afgan çiftçiler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Kawa Bshart/Xinhua)

Afganistan'da Güneş Enerjisi Üretim Sistemi, Çiftçilerin Yardımına Yetişti

Afganistan'ın Belh vilayetinde güneş enerjisi yardımıyla tarlada çalışan Afgan çiftçiler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Kawa Bshart/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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