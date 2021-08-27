Üye Girişi
Afganistan'da günlük hayat devam ediyor - Son Dakika

Afganistan'da günlük hayat devam ediyor

27.08.2021 12:51

Taliban güçlerinin kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de günlük hayat devam ediyor.

Taliban güçlerinin kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de günlük hayat devam ediyor. Yaşanan yönetim değişikliği nedeniyle esnaf müşterilerin azlığından olumsuz etkilenirken, vatandaşlar da artan fiyatlardan şikayet ediyor.

Taliban güçlerinin kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da günlük hayat, yaşanan gerginlik ve savaşın neden olduğu ekonomik sıkıntıya rağmen devam ediyor. Başkent Kabil'de ekonomik sorunlar esnafı etkilerken, yaşanan olayların ardından yeniden kurulmaya başlanan pazar tezgahları ve açılan dükkanlarda ise müşterilerin az olduğu gözlendi. Kabil'de adını vermek istemeyen bir market sahibi, satışların pek de iyi olmadığını ve ürünlerini sattığı fiyatlara tekrardan alamadığını belirterek, "Şu an durum kötü, iş yok, müşteri yok. Bugünkü sattığımız fiyata yarın kendimiz alamıyoruz" ifadelerini kulandı.

Market sahibi, yolların hala kapalı olduğunu ve ürünlerin zamanında gelmediğini ifade ederek, "Dolarla alışveriş yapılıyor ama dolar sabit değil. Bu yüzden sattığımız fiyatla yarın kendimiz alamıyoruz" dedi.

Bu durumun uzun süredir devam ettiğini ve bu olayın vatandaşın durumuna bağlı olduğunu kaydeden market sahibi, bu durumun ancak barış ile düzelebileceğini dile getirerek, "Satışlar çok düştü. Yaklaşık 1 aydır bu böyle devam ediyor. Herkes işsiz güçsüz, parası olanlar da paralarını bankalardan çekemiyor. Merkez Bankası da hesapları dondurmuş. İnşallah savaş biter. Barış hakim olunca durumlar düzelir, en kısa zamanda vaziyet normale döner. Sabah geliyoruz, akşama eve elimiz boş dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

ESNAFLAR MASRAFLARINI DAHİ KARŞILAYAMIYOR

Bir fırın sahibi ise esnafın masraflarını karşılayamadığını belirterek, yaşanan bu durum sonucunda fırınında çalışanların maaşlarını düşürme ihtimallerinin olduğunu ifade etti. Gaz ve un fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle böyle bir karar alındığını belirten fırın sahibi, zorlandıklarını dile getirdi. Bir başka dükkan sahibi, satışlarda ciddi anlamda düşüş olduğunu, dükkan kirasının çok yüksek olduğunu ve ödemekte zorlandığını belirterek, 3 çalışanını işten çıkartmak zorunda kaldığını söyledi.

(Abdul Haq Saljuq/İHA)

Afganistan'da günlük hayat devam ediyor
Afganistan'da günlük hayat devam ediyor
Afganistan'da günlük hayat devam ediyor
Afganistan'da günlük hayat devam ediyor

Afganistan, Taliban, Market, Kabil, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afganistan'da günlük hayat devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta 13:14 Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti 13:00 Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi 12:51 Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi
Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için 12:39 Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için "Bu yara izleri benim gururum" dedi Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı 12:09 Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi 11:51 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı 11:29 Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı 11:21 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı

Son Dakika Haberleri
13:14 Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta
13:00 Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı
12:59 Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti
12:50 Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi
12:44 Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü
12:38 Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için "Bu yara izleri benim gururum" dedi
12:32 5 başlık altında detaylıca anlatıldı! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yüz yüze eğitim genelgesi
11:50 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
11:28 Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı
UEFA Avrupa Ligi'nde F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oluyor! Kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz UEFA Avrupa Ligi'nde F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oluyor! Kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz         
13:17
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat ölümden döndü! İçinden sağ çıktığı aracın fotoğrafını paylaştı Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat ölümden döndü! İçinden sağ çıktığı aracın fotoğrafını paylaştı         
13:04
Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı         
13:00
Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü         
12:44
Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi         
12:12
Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu         
11:57
Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar         
11:43
2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı         
11:26
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü         
10:56
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 13:29:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'da günlük hayat devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement