Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Güvenlik Güçleri Yanlışlıkla Sivilleri Vurdu

Afganistan'da Güvenlik Güçleri Yanlışlıkla Sivilleri Vurdu

1 saat önce

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yanlışlıkla sivillerin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'da Güvenlik Güçleri Yanlışlıkla Sivilleri Vurdu, System.String[]
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yanlışlıkla sivillerin öldürüldüğü bildirildi.

Paktiya Vali Yardımcısı Abdulveli Sahi, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Paktiya'nın Zurmat ilçesinde terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyon sırasında yanlışlıkla sivilleri vurduğunu söyledi.

Operasyonla ilgili güvenlik güçlerinin valiliği bilgilendirmediğini ifade eden Sahi, yanlışlıkla da olsa sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bölge sakinlerinden Zahir Zurmati ise güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda 6 sivilin öldüğünü iddia etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:29 Kaynak: AA

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