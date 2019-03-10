Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Güvenlik Güçlerinin Operasyonunda 3 Sivil Öldü

Afganistan'da Güvenlik Güçlerinin Operasyonunda 3 Sivil Öldü

1 saat önce

Afgan güvenlik güçlerinin Maydan Vardak vilayetinde düzenlediği operasyonda 3 sivilin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Güvenlik Güçlerinin Operasyonunda 3 Sivil Öldü, System.String[]
Afgan güvenlik güçlerinin Maydan Vardak vilayetinde düzenlediği operasyonda 3 sivilin öldüğü bildirildi.

Maydan Vardak Valisi Muzaffaruddin Yemin, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin kentin Said Abad ilçesinde Taliban'a yönelik operasyon düzenlediğini söyledi.

Operasyonda sivillerin yanlışlıkla hedef alındığını ifade eden Yemin, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yemin, operasyonda 6 Taliban üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Teröristlerin, evleri siper olarak kullanmasının sivil ölümlerine yol açtığını dile getiren Yemin, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:45 Kaynak: AA

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