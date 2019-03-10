Afganistan'da Güvenlik Güçlerinin Operasyonunda 3 Sivil Öldü

Afgan güvenlik güçlerinin Maydan Vardak vilayetinde düzenlediği operasyonda 3 sivilin öldüğü bildirildi.

Afgan güvenlik güçlerinin Maydan Vardak vilayetinde düzenlediği operasyonda 3 sivilin öldüğü bildirildi.



Maydan Vardak Valisi Muzaffaruddin Yemin, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin kentin Said Abad ilçesinde Taliban'a yönelik operasyon düzenlediğini söyledi.



Operasyonda sivillerin yanlışlıkla hedef alındığını ifade eden Yemin, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.



Yemin, operasyonda 6 Taliban üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.



Teröristlerin, evleri siper olarak kullanmasının sivil ölümlerine yol açtığını dile getiren Yemin, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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