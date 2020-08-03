Afganistan'da hapishanedeki çatışma sona erdi: 29 ölü, 50 yaralı - Son Dakika

Afganistan'da bir hapishanede düzenlenen bombalı saldırının ardından başlayan çatışmanın sona erdiği ve olayda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi olan Celalabad şehrindeki bir hapishaneye dün bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamanın ardından güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışma başladı. Vali sözcüsü Attaullah Khogyani, çatışmanın sona erdiğini, saldırı ve çatışma sonucu 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Afganistan Savunma Bakanlığı, 5 saldırganın öldürüldüğünü 3 saldırganın da ele geçirildiğini belirtti. Çatışma sırasında hapishaneden kaçmaya çalışan yaklaşık bin mahkum ise yakalandı.

Öte yandan, Genel Kurmay Başkanı Yasin Zia olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. - CELALABAD