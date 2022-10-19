Afganistan'da hasat edilen çam fıstığında ihracat sorunu - Son Dakika
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Afganistan'da hasat edilen çam fıstığında ihracat sorunu

19.10.2022 12:33

Afganistan'ın Host kentinde çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan çam fıstığı, geçen yıl ihraç pazarındaki sıkıntı ve daralmadan dolayı üreticisinin yüzünü güldürmedi.

Afganistan'ın Host kentinde çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan çam fıstığı, geçen yıl ihraç pazarındaki sıkıntı ve daralmadan dolayı üreticisinin yüzünü güldürmedi. Çin ve Pakistan pazarından umduğunu bulamayan Pakistanlı üreticilerin yeni hedefi Türkiye pazarı. Türkiye ile Afganistan arasındaki tarihsel bağın umutlarını artırdığını dile getiren çam fıstığı üreticileri, ürünlerini ihraç etmek için ihtiyaç duydukları tesisleri bulamamaları halinde maddi olarak büyük sıkıntı yaşayacaklarını söyledi.

Afgan çam ağacı tüccarı Totakhil: "Geçen yılki çam fıstığı hasadı Afganistan ve Çin pazarlarına satılamadığı için hala elimizde. Bu yılki çam fıstığı hasadı, bize yüksek bir bedele mal oldu. Çam fıstığı ihracatı için tesis kurulmazsa Afganistan ekonomisi bu durumdan olumsuz etkilenecektir."

Bir başka Afgan çam fıstığı tüccarı Bakhta Jan ise ellerinde bulunan çam fıstıklarını Taliban yönetiminin girişimiyle Türkiye pazarına sunmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da hasat edilen çam fıstığında ihracat sorunu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da hasat edilen çam fıstığında ihracat sorunu - Son Dakika
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