Afganistan'da hastane saldırısında can kaybı 13'e yükseldi - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir hastaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in 13. bölgesinde bir hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar hastaneye girerek etrafa ateş açmaya başladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. İçişleri Bakanı Sözcüsü Tariq Aryan, olaya ilişkin açıklamasında ikisi bebek 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını söyledi.
(Sultan Faizy/İHA)