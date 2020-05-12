Afganistan'da hastaneye saldırı: 5 ölü - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir hastaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 13. bölgesinde bir hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar hastaneye girerek etrafa ateş açmaya başladı. Edinilen ilk bilgilere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Marwa Amini, "Silahlı saldırganlar Kabil'in Dasht-e Barchi bölgesinde bulunan bir hastaneye saldırdı" dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 72 kişinin hastaneden kurtarıldığı belirtildi.

(Sultan Faizy/İHA)