Afganistan'da hastaneye saldırı: 8 ölü - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir hastaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti,11 kişi de yaralandı.



Afganistan'ın başkenti Kabil'in 13. bölgesinde bir hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar hastaneye girerek etrafa ateş açmaya başladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğu, 11 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ayrıca, hastaneye saldıran saldırganların 3 kişi olduğu ve 1'inin öldürüldüğü aktarıldı.



Sağlık Bakanı Sözcüsü Wahidullah Mayar, "Şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti, 11 yaralı da hastanelere kaldırıldı" dedi.



İçişleri Bakanı Sözcüsü Marwa Amini, saldırının sona erdiğini söyledi. - KABİL