Afganistan'da hastaneye terör saldırısı - Son Dakika
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Afganistan'da hastaneye terör saldırısı

6 saat önce

Afganistan'da bir hastaneye terör saldırısı düzenlendi.

Afganistan'da hastaneye terör saldırısı, System.String[]

Afganistan'da bir hastaneye terör saldırısı düzenlendi. İki ayrı patlamanın duyulduğu saldırıda, güvenlik güçleri ve teröristler arasında çatışmanın sürdüğü ifade edildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneybatısındaki Dasht-e-Barchi bölgesinde bulunan bir hastaneye terör saldırısı düzenlendi. Yerel medya, saldırıda iki ayrı patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Doktorların hastane içerisinde mahsur kaldıkları ifade edilirken; güvenlik güçleri ile terör örgütü üyeleri arasında çatışmanın sürdüğü bildirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı belirlenemezken; henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 09:53 Kaynak: DHA


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