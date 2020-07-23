Afganistan'da hava operasyonunda sivillerin öldüğü iddiası - Son Dakika

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Afgan Hava Kuvvetlerinin düzenlediği hava harekatında 8 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Herat'ın Adraskan ilçesi sakinlerinden Muhammed Amin, basına yaptığı açıklamada, Afgan Hava Kuvvetlerine ait uçağın, Adraskan'ın Hum Ziyaret bölgesinde bir düğünü bombaladığını öne sürdü.

Amin, saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 12 sivilin de yaralandığını iddia etti.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad ise saldırının Taliban yöneticilerinin toplantı yaptığı sırada gerçekleştirildiğini ve çok sayıda militanın öldürüldüğünü belirtti.

Farhad, saldırıda sivillerin kayıp verdiğiyle ilgili henüz bir bilgiye sahip olmadıklarını kaydetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.