Son Dakika Haberleri: Afganistan'da hava saldırısı: 25 çiftçi öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Afganistan'da hava saldırısı: 25 çiftçi öldü

54 dakika önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar'ın Khogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 25 çiftçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Afganistan'da hava saldırısı: 25 çiftçi öldü, System.String[]

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar'ın Khogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 25 çiftçinin hayatını kaybettiği açıklandı.


Afganistan doğusundaki Nangarhar'ın Khogyani ilçesinde yerel saatle 01.30 sularında gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 25 çiftçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırı ABD-Afganistan'ın ortak hava operasyonu neticesinde gerçekleşti.


Vali Sözcüsü Ataullah Khogyani, "Hedef DEAŞ militanlarıydı" açıklamasını yaptı. Khogyani Kaymakamı, 9 cesedin şehir merkezindeki hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İl Şura Vekili Ajmal Omar, "Çiftçiler fıstık hasatlarını toplamaya gitmek için valilikten de izin almıştı ama ne yazık ki saldırıya uğradılar" ifadelerini kullandı. - KABİL

Afganistan, Nangarhar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da düğün konvoyunda magandalar sağa sola ateş açtı
Ufak çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Olay kameraya yansıdı Avukatının bürosundaki görüntü, talihsiz genci ceza almaktan kurtardı İETT şoförlerine sakal yasağı getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 11:52:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da hava saldırısı: 25 çiftçi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]