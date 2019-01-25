Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Hava Saldırısında 16 Sivil Öldü

Afganistan'da Hava Saldırısında 16 Sivil Öldü

2 saat önce

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen hava saldırısında 16 sivilin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Hava Saldırısında 16 Sivil Öldü, System.String[]
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen hava saldırısında 16 sivilin öldüğü bildirildi.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helmand'ın Sangin ilçesinde düzenlenen hava saldırısında sivillerin öldüğünü söyledi.

Zuvak, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Helmand İl Şura Başkanı Ataullah Afgan da hava saldırısında 16 sivilin öldüğünü kaydetti.

Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:50 Kaynak: AA

Helmand, Afganistan, Güncel
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