Afganistan'da hava saldırısında 3 sivil öldü - Son Dakika

Afganistan'da hava saldırısında 3 sivil öldü
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Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Mukur ilçesinde düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin öldüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:14 Kaynak: AA
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Mukur ilçesinde düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin öldüğü bildirildi.
Badgis İl Şura Başkanı Abdul Aziz Bek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mukur ilçesinde Taliban'a yönelik hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.
Bek, saldırıda sivillerin de hedef alındığını ve 3 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Öte yandan bir gün önce de ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde ABD askerlerinin düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetmişti.
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