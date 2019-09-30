Son Dakika Haberleri: Afganistan'da hava saldırısında 6 korucu öldü
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Afganistan'da hava saldırısında 6 korucu öldü

1 saat önce

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde güvenlik güçlerinin düzenlediği hava saldırısında yanlışlıkla vurulan koruculardan altısının hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da hava saldırısında 6 korucu öldü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde güvenlik güçlerinin düzenlediği hava saldırısında yanlışlıkla vurulan koruculardan altısının hayatını kaybettiği bildirildi.

Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, Afgan güvenlik kuvvetlerinin, Taliban'a karşı yürüttüğü hava operasyonu sırasında yanlışlıkla korucuları vurduğunu söyledi.

Saldırıda altı korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, altısının yaralandığını belirtti.

Esir, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:08 Kaynak: AA
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