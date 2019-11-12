Son Dakika › Güncel › Afganistan'da hava saldırısında askerler yanlışlıkla vuruldu - Son Dakika
Afganistan'da hava saldırısında askerler yanlışlıkla vuruldu
8 saat önce
Afganistan'ın Logar vilayetinde düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla askerlerin vurulduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:40 Kaynak: AA
Afganistan'ın Logar vilayetinde düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla askerlerin vurulduğu bildirildi.
Logar polis yetkilileri, Logar'ın Pul-i Alem şehrinde Taliban'a yönelik hava saldırısında askerlerin yanlışlıkla vurulduğunu, dört askerin öldüğünü, altısının yaralandığını belirterek konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Hava saldırısının, Afgan kuvvetleri mi yabancı güçler tarafından mı gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.
(Özel) Beyoğlu'nda hırsızları apartmana kilitleyip polislere teslim etti 9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı Öldürdüğü kadının cenazesine katılmış