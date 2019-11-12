Son Dakika Haberleri: Afganistan'da hava saldırısında askerler yanlışlıkla vuruldu
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Afganistan'da hava saldırısında askerler yanlışlıkla vuruldu

8 saat önce

Afganistan'ın Logar vilayetinde düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla askerlerin vurulduğu bildirildi.

Afganistan'da hava saldırısında askerler yanlışlıkla vuruldu, System.String[]

Afganistan'ın Logar vilayetinde düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla askerlerin vurulduğu bildirildi.

Logar polis yetkilileri, Logar'ın Pul-i Alem şehrinde Taliban'a yönelik hava saldırısında askerlerin yanlışlıkla vurulduğunu, dört askerin öldüğünü, altısının yaralandığını belirterek konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Hava saldırısının, Afgan kuvvetleri mi yabancı güçler tarafından mı gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

Afganistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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