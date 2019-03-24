Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Hava Saldırısında Sivillerin Öldüğü İddia Edildi

Afganistan'da Hava Saldırısında Sivillerin Öldüğü İddia Edildi

58 dakika önce

Afgan ve NATO kuvvetlerinin Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlediği hava saldırısında 14 sivilin öldüğü iddia edildi.

Afganistan'da Hava Saldırısında Sivillerin Öldüğü İddia Edildi, System.String[]
Afgan ve NATO kuvvetlerinin Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlediği hava saldırısında 14 sivilin öldüğü iddia edildi.

Kunduz İl Şura Başkan Yardımcısı Safiullah Amiri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kunduz'un Taluka bölgesinde Afgan ve NATO kuvvetlerinin Taliban örgütüne yönelik ortak hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Amiri, saldırıda 14 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 sivilin yaralandığını iddia etti.

Amiri, hava operasyonunda çok sayıda Taliban üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Görgü tanıkları ise hava saldırısının sivil yerleşim yerlerine düzenlendiğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:53 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Mitinglerde Söylediği Şarkıya Kayahan'ın Eşi İpek Acar'dan İlk Yorum: Gurur Duyduk Öldürüp Telefonundan "Ben İyiyim Merak Etmeyin" Diye SMS Attılar Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 18:51:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Hava Saldırısında Sivillerin Öldüğü İddia Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]