Afganistan'da havan mermili saldırıda 3 sivil öldü - Son Dakika

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Afganistan'da havan mermili saldırıda 3 sivil öldü
6 saat önce
Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Ela Say ilçesinde Taliban militanlarınca atılan havan mermisinin, sivilleri taşıyan araca isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Ela Say ilçesinde Taliban militanlarınca atılan havan mermisinin, sivilleri taşıyan araca isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şaik Şuriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ela Say ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin yoldan geçen araca isabet ettiğini söyledi.
Saldırıda araçtaki 3 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Şuriş, 2 çocuğun da yaralandığını kaydetti.
Şuriş ayrıca bölgeye giden polislere militanlar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda da bir polisin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:34 Kaynak: AA
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