Son Dakika Haberleri: Afganistan'da havan mermisi patladı: 1 ölü, 8 yaralı
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Afganistan'da havan mermisi patladı: 1 ölü, 8 yaralı

47 dakika önce

Afganistan'ın Parvan vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu bir sivilin öldüğü, sekizinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da havan mermisi patladı: 1 ölü, 8 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın Parvan vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu bir sivilin öldüğü, sekizinin yaralandığı bildirildi.

Parvan Emniyet Amiri Abdul Vasi Gülbahari, basına yaptığı açıklamada, Parvan'ın Şahmast Kalandar köyünde bir havan mermisinin patlaması sonucu bir sivilin yaşamını yitirdiğini, sekiz sivilin yaralandığını söyledi.

Gülbahari, havan mermisinin, yıllar önce yaşanan savaştan kalma olduğunu belirtti.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:10 Kaynak: AA
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