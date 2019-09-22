Afganistan'da havan mermisi patladı: 1 ölü, 8 yaralı

Afganistan'ın Parvan vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu bir sivilin öldüğü, sekizinin yaralandığı bildirildi.

Parvan Emniyet Amiri Abdul Vasi Gülbahari, basına yaptığı açıklamada, Parvan'ın Şahmast Kalandar köyünde bir havan mermisinin patlaması sonucu bir sivilin yaşamını yitirdiğini, sekiz sivilin yaralandığını söyledi.

Gülbahari, havan mermisinin, yıllar önce yaşanan savaştan kalma olduğunu belirtti.