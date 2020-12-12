Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Kurgan Tepe bölgesinden atılan havan mermisinin sivil yerleşim yerlerine isabet etmesi sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.
Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yosuf Ayyubi, basına yaptığı açıklamada, Kunduz'un Kurgan Tepe bölgesinden atılan havan mermisinin sivil yerleşim yerlerine isabet ettiğini söyledi.
Ayyubi, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afganistan'da havan saldırısı: 2 ölü - Son Dakika