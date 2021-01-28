Afganistan'da havan saldırısı: 2 ölü - Son Dakika

Afganistan'da havan saldırısı: 2 ölü
28.01.2021 18:53
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban tarafından düzenlenen havan saldırısında bir komutan ile bir istihbaratçı hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban tarafından düzenlenen havan saldırısında bir komutan ile bir istihbaratçı hayatını kaybetti.
Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı, Belh'in Alem Hil bölgesinde operasyon gerçekleştiren güvenlik güçlerine yönelik Taliban militanlarının havan saldırısı düzenlediği bildirildi.
Saldırıda kolorduda görev yapan komutan Nasratullah Yemin ile bir istihbarat elemanının yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığı kaydedildi.
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