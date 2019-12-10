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Afganistan'da havan saldırısı: 25 yaralı

6 saat önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Çardere ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin ilçe emniyet müdürlüğü binasına isabet etmesi sonucu 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da havan saldırısı: 25 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Çardere ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin ilçe emniyet müdürlüğü binasına isabet etmesi sonucu 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Enamuddin Rahmani, yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Çardere ilçe merkezine havan saldırısı düzenlediğini söyledi.

Çardere ilçe emniyet müdürlüğü binasına isabet eden havan mermisinin 25 kişinin yaralanmasına neden olduğunu ifade eden Rahmani, yaralılardan 21'inin güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda çok sayıda güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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