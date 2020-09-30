Afganistan'da havan saldırısı: 3 ölü - Son Dakika

Afganistan'da havan saldırısı: 3 ölü
Afganistan'ın Lagman vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Lagman vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
Lagman Valiliği Sözcüsü Asadullah Devletzey, basına yaptığı açıklamada, Lagman'ın Elingar ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin sivil yerleşim yerine isabet ettiğini söyledi.
Saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Devletzey, 3 sivilin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının Afgan güvenlik güçleri tarafından yapıldığı iddia edildi.
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