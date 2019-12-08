Son Dakika Haberleri: Afganistan'da havan saldırısı: 4 ölü
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Afganistan'da havan saldırısı: 4 ölü

6 saat önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 4dört sivilin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da havan saldırısı: 4 ölü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 4dört sivilin öldüğü bildirildi.

Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, Bilçirag ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet ettiğini söyledi.

Saldırıda dört sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yuriş, beş sivilin yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan, Faryab, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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